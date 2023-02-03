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1 час назад

Серверы Knockout City закроют в начале июня

Игромания.ру

Мультиплеерные вышибалы Knockout City завершатся девятым сезоном. 6 июня все серверы игры будут отключены.

Серверы Knockout City закроют в начале июня
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В ближайшие месяцы будет запущен отдельный приватный сервер (Private Hosted Server) на PC с Windows. К сожалению, игроки не смогут перенести свою прогрессию или разблокированные предметы. Подробнее о сервере расскажут позже.

Девятый сезон начнётся 28 февраля и продлится 12 недель. Команда подготовила шесть различных событий с креативной косметикой, новой картой, сюрпризами в нескольких лучших плейлистах и не только. А под конец сезона игроки смогут выбрать два плейлиста, которые станут грандиозным финалом Knockout City.

Кроме того, 28 февраля из игры пропадут все транзакции за реальные деньги. Пользователи смогут продолжать получать различные внутриигровые награды, а цена за премиальный Brawl Pass снизится до 50 голобаксов.

23 мая стартует двухнедельное прощальное мероприятие с ещё большим количеством наград, утроенным опытом, возвращением Superpowers: Power Grab и другими приятностями.

Разработчики поблагодарили свою аудиторию и отметили, что готовы применить полученный опыт в в изучении новых возможностей для вселенной Knockout City и других проектов, которые им по душе.

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