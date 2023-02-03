Игроки раскритиковали свежий геймплей The Day Before

Долгожданная презентация свежего геймплея якутской выживалки The Day Before не особо впечатлила игроков.

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В комментариях к ролику многие отмечают, что игровой процесс выглядит скучным и неинтересным, а сам проект напоминает безжизненный симулятор ходьбы. Игроки не понимают, почему героям противостоят минимум три зомби и задаются вопросом, не страдал бы проект технически во время появления на экране большего количества противников.

Не остался без внимания зрителей и явный акцент разработчиков на попе женского персонажа. Один пользователь пошутил что на неё, видимо, и ушёл весь бюджет игры.

Сообщество высказывает предположение, что The Day Before — это просто фейк, игра, которой на самом деле нет, а демонстрацию геймплея Fntastic в спешке собрала за дна дня. Напомним, что выживалка должна была выйти 1 марта, но недавно её перенесли на ноябрь.