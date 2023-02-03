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1 час назад

Игроки раскритиковали свежий геймплей якутской выживалки The Day Before

Игромания.ру

Долгожданная презентация свежего геймплея якутской выживалки The Day Before не особо впечатлила игроков.

Игроки раскритиковали свежий геймплей The Day Before
Фото: СкриншотСкриншот

В комментариях к ролику многие отмечают, что игровой процесс выглядит скучным и неинтересным, а сам проект напоминает безжизненный симулятор ходьбы. Игроки не понимают, почему героям противостоят минимум три зомби и задаются вопросом, не страдал бы проект технически во время появления на экране большего количества противников.

Не остался без внимания зрителей и явный акцент разработчиков на попе женского персонажа. Один пользователь пошутил что на неё, видимо, и ушёл весь бюджет игры.

Сообщество высказывает предположение, что The Day Before — это просто фейк, игра, которой на самом деле нет, а демонстрацию геймплея Fntastic в спешке собрала за дна дня. Напомним, что выживалка должна была выйти 1 марта, но недавно её перенесли на ноябрь.

К критике The Day Before присоединился и Алекс Ничипорчик, сооснователь и глава tinyBuild. Он заявил, что разработчики так и не показали настоящий геймплей, а сам он с радостью выкупит проект у издателя, чтобы превратить его в PVP MMO надлежащего уровня.

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