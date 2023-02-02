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59 минут назад

В Epic Games Store бесплатно раздают игры на сумму 2 тысячи рублей

Cq.ru

Цифровой магазин Epic Games Store устроил раздачу двух игр — Dishonored: Death of the Outsider и City of Gangsters.

В Epic Games Store бесплатно раздают игры на сумму 2 тысячи рублей
Фото: wallpapercavewallpapercave

Акция продлится со 2 по 9 февраля.

Следующей бесплатной игрой станет Recipe for Disaster. Dishonored: Death of the Outsider — 1299 рублей Самостоятельное дополнение, события которого разворачиваются во вселенной Dishonored. На этот раз в качестве главной героини выступает Билли Лерк. В отличие от предыдущих персонажей, она не отмечена магической меткой, а для убийств использует артефакты, среди которых искусственный «Глаз Мертвого Бога», рука, собранная из осколков «пустоты», и нож с двумя лезвиями. City of Gangsters — 799 рублей Симулятор мафии времен «сухого закона» 1920-х годов. Вам предстоит возглавить синдикат и превратить его в отлаженный финансовый механизм. Для этого нужно налаживать контакты с поставщиками, подкупать полицию и воевать с конкурентами.

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