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34 минуты назад

Для спасения пёсиков создатели Atomic Heart придумали Телекинез

Игромания.ру

Российская студия Mundfish выпустила очередной мультфильм, рассказывающий о возможностях Перчатки главного героя боевика Atomic Heart. Как мы знаем, это высокотехнологичное устройство снабжено огромным диапазоном возможностей, помогающих как в исследовании мира, так и в сражении с противниками.

Для спасения песиков создатели Atomic Heart придумали Телекинез
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На этот раз нас познакомили с умением «Телекинез». Это ещё один навык, весьма популярный в различных играх, и действует они везде примерно одинаково: противник поднимается в воздух и лишается возможности действовать. В качестве заключительного аккорда врага можно швырнуть оземь или впечатать в стену.

Напомним, что ранее авторы уже познакомили нас с применением «Полимерной струи» и показали действие навыка «Стужа». А до релиза Atomic Heart осталось совсем немного: игра выходит на РС и консолях 21 февраля.

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