Для спасения песиков создатели Atomic Heart придумали Телекинез

Российская студия Mundfish выпустила очередной мультфильм, рассказывающий о возможностях Перчатки главного героя боевика Atomic Heart. Как мы знаем, это высокотехнологичное устройство снабжено огромным диапазоном возможностей, помогающих как в исследовании мира, так и в сражении с противниками.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На этот раз нас познакомили с умением «Телекинез». Это ещё один навык, весьма популярный в различных играх, и действует они везде примерно одинаково: противник поднимается в воздух и лишается возможности действовать. В качестве заключительного аккорда врага можно швырнуть оземь или впечатать в стену.