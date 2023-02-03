Мобильные игры, которые надо попробовать на этой неделе

На этой неделе в мире мобильных игр сразу две крупных сенсации: новая игра по «Аватару» и продолжение серии Valiant Hearts. Портал pocketgamer.com рассказал о лучших мобильных релизах недели.

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Avatar Generations

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Поклонники культового мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» ликуют: после неудачной попытки адаптации сериала и камео Аанга в файтинге от Nickelodeon, мы, кажется, наконец получили неплохую игру. Avatar Generations — это мобильная RPG, которая позволит игрокам принять участие во всех ключевых событиях истории. Им предстоит собрать группу знакомых персонажей, прокачивать их навыки, исследовать мир и побеждать противников в тактических сражениях.

Valiant Hearts: Coming Home

Netflix выпустила Valiant Hearts: Coming Home — продолжение оригинальной игры Ubisoft, которая рассказывала об истории четырех людей, попавших в жернова Первой мировой войны. Француза Эмиля, его зятя Карла, американского солдата Фредди и бельгийской медсестры Анны. Сиквел расскажет о других героях, которым еще только предстоит вернуться домой. По части механик Coming Home — такой же гибрид головоломки, платформера и экшена, как и оригинальная игра.

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Princess Farmer

Также на мобильных платформах вышел порт Princess Farmer: очаровательного сочетания визуальной новеллы и головоломки «три-в-ряд» о милых кроликах-фермерах. Главной героине предстоит овладеть магией богини природы Гайи, а игроку — решить множество самых разных паззлов в одиночку или в кооперативном режиме. Мобильная версия игры также получила систему заданий, вознаграждающую игровой валютой для покупки косметических предметов.

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Madness/Endless

Стильный, хардкорный стелс-экшен, который предлагает игроку пройти жуткий мир всего одной рукой. Madness/Endless включает несколько режимов игры, 15 типов противников и серию сложных босс-битв. Поклонникам жанра soulslike и тем, кто хочет бросить себе вызов, рекомендуется.

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Roterra 4 – Magical Revolution

Четвертая часть серии головоломок Roterra предлагает знатокам жанра 35 уровней и 70 уникальных паззлов, которые позволят проверить интеллект на прочность. Локации включают в себя вулканические пещеры и бескрайние пустыни, а также оптический лабиринт, вдохновленный знаменитой лестницей Эшера.