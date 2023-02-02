Redemy поделилась новым концептом Alan Wake 2

Создатели Alan Wake 2 вчера сообщили, что игра станет крупнейшим проектом Remedy, а вместе с этим поделились и новым концепт-артом хоррора.

На изображении мы видим глубины тёмного леса. Арт может показаться скучным, но он даёт представление о стилистике хоррора. Разработчики обещают, что не будут ограничивать своё творчество и идти на компромиссы. В проекте тесно свяжут «ужасающую в своей сути» историю и игровой процесс.