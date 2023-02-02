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4 минуты назад

Redemy поделилась новым концептом Alan Wake 2

Игромания.ру

Создатели Alan Wake 2 вчера сообщили, что игра станет крупнейшим проектом Remedy, а вместе с этим поделились и новым концепт-артом хоррора.

Redemy поделилась новым концептом Alan Wake 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На изображении мы видим глубины тёмного леса. Арт может показаться скучным, но он даёт представление о стилистике хоррора. Разработчики обещают, что не будут ограничивать своё творчество и идти на компромиссы. В проекте тесно свяжут «ужасающую в своей сути» историю и игровой процесс.

Игромания.ру

Alan Wake 2 должна выйти в этом году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Продаваться компьютерная версия сначала будет исключительно в Epic Games Store.

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