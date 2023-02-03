AMD раскрыла некрасивый секрет про дефицит процессоров

Тем не менее, компании даже удалось получить небольшую прибыль, несмотря на падение спроса. Почему же цены на CPU и GPU не падают?

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Ответ прост: искусственный дефицит. Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), подтвердила, что они на протяжении долгого времени «недопоставляют чипы, чтобы сбалансировать спрос и предложение».

«Последние два квартала [2022 года] у нас было мало продаж. Мы сократили поставки в третьем квартале, мы [сократили их] в четвертом. В первом квартале 2023, мы будем понемногу их увеличивать», — сказала она.

Сейчас все меньше людей покупают процессоры, видеокарты и ПК из-за окончания пандемии и роста инфляции. Эта внезапная смена приоритетов произошла всего за несколько месяцев. Еще полгода назад, Nvidia и AMD выпускали графические карты как горячие пирожки, чтобы ненароком не отстать от конкурентов и удовлетворить спрос со стороны майнеров и геймеров. Сейчас, когда майнинг на GPU приказал долго жить, полки магазинов полны непроданных видеокарт.

Несмотря на крайне высокие цены на новые графические процессоры, видеокарты GeForce RTX 30-й серии и Radeon RX 6000-й серии, несмотря на свой почтенный двухлетний возраст по-прежнему продаются по завышенным ценам. Стратегия поддержания искусственного дефицита помогает компаниям поддерживать высокие цены.

Думается, что AMD далеко не единственная, кто прибегает к подобным методам.