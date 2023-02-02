Railway Empire 2 получит кооператив и выйдет на PS4 и Xbox One

Появились новые подробности о Railway Empire 2 — продолжении экономической стратегии, в которой необходимо превратить небольшую компанию в передовую железнодорожную сеть в Европе и США .

Разработчики рассказали, что игра будет поддерживать кооперативное прохождение до четырёх игроков одновременно. Также анонсированы и версии для консолей предыдущего поколения — PlayStation 4 и Xbox One. Ранее же заявляли только о версиях для PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра выйдет до конца 2023 года — в том числе в Game Pass.