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1 час назад

Railway Empire 2 получит кооператив и выйдет на PS4 и Xbox One

Игромания.ру

Появились новые подробности о Railway Empire 2 — продолжении экономической стратегии, в которой необходимо превратить небольшую компанию в передовую железнодорожную сеть в Европе и США.

Railway Empire 2 получит кооператив и выйдет на PS4 и Xbox One
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики рассказали, что игра будет поддерживать кооперативное прохождение до четырёх игроков одновременно. Также анонсированы и версии для консолей предыдущего поколения — PlayStation 4 и Xbox One. Ранее же заявляли только о версиях для PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра выйдет до конца 2023 года — в том числе в Game Pass.

В Railway Empire 2 будет более 300 городов на обширной карте, 14 сценариев и 5 кампаний для прохождения, свободный режим, доработанная система прокладки железных дорог и множество других особенностей, которые позволят почувствовать себя главой крупной транспортной сети.

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