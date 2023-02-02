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15 минут назад

Общие поставки PlayStation 5 теперь превышают 32,1 млн устройств

Игромания.ру

Sony объявила, что общие поставки PlayStation 5 по всему миру теперь превышают 32,1 млн устройств. За прошлый квартал, заканчивающийся 31 декабря, этот показатель увеличился на 7,1 млн, что на 3,1 млн больше уровня конца 2021 года.

Тираж PlayStation 5 преодолел психологическую отметку
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Также сообщается, что на конец декабря PS Plus насчитывал 46,4 млн подписчиков, что на 1,6 млн меньше, чем было в конце 2021-го. Кроме того, число ежемесячно активных пользователей PSN составило 112 млн (на 1 млн больше).

Что касается игр, за прошлый квартал геймеры приобрели 86,5 млн проектов для PS4 и PS5 (что на 6,2 млн меньше показателя конца 2021 года). 20,8 млн копий из них — игры студий Sony (показатель вырос на 9,5 млн). И 62% проданных игр приходится на цифру.

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