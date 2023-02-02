Тираж PlayStation 5 преодолел психологическую отметку

Sony объявила, что общие поставки PlayStation 5 по всему миру теперь превышают 32,1 млн устройств. За прошлый квартал, заканчивающийся 31 декабря, этот показатель увеличился на 7,1 млн, что на 3,1 млн больше уровня конца 2021 года.

Также сообщается, что на конец декабря PS Plus насчитывал 46,4 млн подписчиков, что на 1,6 млн меньше, чем было в конце 2021-го. Кроме того, число ежемесячно активных пользователей PSN составило 112 млн (на 1 млн больше).