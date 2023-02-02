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46 минут назад

Стартовали съёмки экранизации Five Nights at Freddyʼs

Игромания.руиещё 3

Глава Blumhouse Productions Джейсон Блум сообщил в социальных сетях о старте съёмок экранизации Five Nights at Freddyʼs. Кроме того, Блум поделился первым кадром со съёмок проекта, режиссёром и одним из сценаристов которого выступает Эмма Тамми («Обитель страха», сериал «Навстречу тьме»). А ещё над сюжетом работал автор первоисточника Скотт Коутон.

Стартовали съёмки экранизации Five Nights at Freddyʼs
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом разговоры про экранизацию оригинальной хоррор-игры ведутся ещё с 2015 года, однако до полноценного производства она добралась только сейчас.

Сюжет проекта рассказывает про охранника заведения Freddy Fazbear’s Pizza, где присутствуют различные аниматроники. Но уже в первую ночь герой понимает, что попал в настоящий кошмар, поскольку механические звери оживают и превращаются в монструозные версии самих себя.

Главные роли в ленте исполнят Джош Хатчерсон («Голодные игры») и Мэттью Лиллард («Скуби-Ду», «Крик»). Однако точной даты премьеры картины пока что не называют.

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