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22 минуты назад

Авторы Cyberpunk 2077 представили список фанатских треков для новой радиостанции

Игромания.руиещё 1

Разработчики Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED объявили список фанатских композиций, которые будут играть на новой радиостанции в дополнении «Призрачная свобода».

Объявлен список фанатских треков для новой радиостанции в Cyberpunk 2077
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В общей сложности речь идёт о 14 различных треках, которые смогут оценить остальные исследователи мира Cyberpunk 2077. Похоже, что для итогов отобрали работы победителей тематического музыкального конкурса. Тогда игроки прислали создателям около 7800 композиций.

Заодно создатели представили полный список саундтрека станции, где как раз назвали и его авторов. А ещё ранее авторы рассказали, что само дополнение станет крупнейшим DLC для игры, причём одну из ролей в нём сыграл Идрис Эльба.

Релиз «Призрачной свободы» намечен на этот год для PS5, Xbox Series и PC. Недавно, кстати, Cyberpunk 2077 получила поддержку технологии DLSS 3.

Игромания.ру
Игры,Идрис Эльба,
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