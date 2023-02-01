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1 час назад

FIFA 23 должна стать самой успешной FIFA

Чемпионат.com

Недавно генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон во время телефонной конференции рассказал, что FIFA 23 на пути к тому, чтобы стать самой крупной игрой франшизы.

Гендиректор EA: FIFA 23 должна стать самой успешной FIFA
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметил Уилсон, проект на старте показал ошеломительные результаты, но мало кто ожидал, что игра и дальше будет удивлять своими показателями. Так, только в Северной Америке продажи FIFA 23 выросли на 50% в годовом исчислении.

EA также заявила, что FIFA 23 продемонстрировала рекордную вовлечённость геймеров в третьем квартале 2022 года, который закончился 31 декабря.

FIFA 23 — футбольный симулятор, вышедший в конце 2022 года. Проект получил положительные отзывы как от аудитории, так и от критиков. FIFA 23 доступна на всех актуальных платформах.

Игры,Эндрю Уилсон,
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