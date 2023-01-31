Создатели Inkulinati рассказали об игре перед ее премьерой

Студия Yaza Games и издательство Daedalic Entertainment выпустили свежий трейлер средневековой стратегии Inkulinati. В нём создатели игры рассказали всё, что надо знать новичкам об этом необычном проекте.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Разработчики шутят, что создание Inkulinati заняло 700 лет: в оформлении стратегии использованы древние манускрипты. Игрокам предстоит рисовать на них самых разных зверей, людей и прочих созданий с помощью «живых чернил» и отправлять их в бой.

Inkulinati выходит сегодня в раннем доступе на РС, в Steam и GOG. С игрой также можно будет познакомиться через Xbox Game Preview на Xbox One и Xbox Series, а также в библиотеке Xbox Game Pass.