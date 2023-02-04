Что такое инди-игры: от Braid до Papers Please

Игровую индустрию можно разделить на два обширных сегмента. Первый — это ААА-игры: большие блокбастеры, над которыми работают сотни человек с многомиллионным бюджетом. Второй — это независимые (или «инди») игры, которые не могут похвастать ни бюджетами, ни многочисленными командами разработки. Вкратце рассказываем, что такое инди-игры и как они зародились.

Фото: Steam Steam

Что такое инди-игры

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Инди-игры — неотъемлемая часть современной игровой индустрии, однако сам по себе этот термин немного абстрактный: эксперты до сих пор не могут согласиться насчет того, что именно он означает. Некоторые утверждают, что инди-играми можно называть только независимые проекты, выпущенные без поддержки крупных издателей. Другие считают, что «независимость» инди-игр проявляется прежде всего в творческом плане: небольшие студии чаще готовы к смелым экспериментам, чем огромные игровые корпорации. Из-за этого инди чаще отклоняется от популярных трендов и изучает новые идеи, которые затем нередко находят отклик в ААА-индустрии.

Оба подхода имеют право на жизнь, но истина находится где-то посередине. Сейчас под инди-играми чаще всего подразумеваются маленькие проекты от маленьких же студий, которые не могут похвастать впечатляющим бюджетом — они привлекают пользователей интересными идеями и необычными решениями. Поддержка со стороны издателей не мешает таким играм быть «независимыми», т.к. на игровом рынке существует немало издательств, специализирующихся на инди. Например, Annapurna Interactive, Devolver Digital, Raw Fury, tinyBuild и Humble Games. Они редко вмешиваются в творческий процесс разработчиков: чаще всего поддержка ограничивается продвижением проекта и маркетингом, иногда рабочими ресурсами.

Благодаря развитию цифровых площадок по дистрибуции игр, инди-проекты, как правило, добиваются популярности за счет «сарафанного радио» — геймеры, случайно обнаружившие интересную игру, рассказывают о ней все большему количеству человек. Порой независимые игры становятся известными на весь мир. Hollow Knight считается золотым стандартом жанра метроидваний, хотя перед релизом практически никто не знал о существовании этой игры. Papers Please, Hotline Miami, Hades, Kentucky Route Zero — все это независимые проекты, заслужившие признание критиков и неплохие для своего бюджета продажи.

Как появились инди-игры

Инди-игры как явление зародились еще в первой половине 2000-х годов. По мере того, как Интернет становился все более распространенным, разработчики получали все больше способов привлечь внимание публики к своим проектам. Появление недорогих технологий, таких как Adobe Flash и Game Maker Studio, открыло двери в игровую индустрию для множества независимых авторов, т.к. они не требовали специализированного образования и объема знаний. Тематические форумы, вроде Newgrounds, выступали в качестве платформ, где начинающие и опытные разработчики могли бесплатно выкладывать свое творчество. Многим из них этот опыт помог стать успешными в будущем.

Не меньший вклад в развитие инди-индустрии внесли цифровые площадки по продаже игр. Пожалуй, самой значимой из них была программа Xbox Live Arcade, которая была создана специально для маленьких игр. На этом сервисе в 2008 году состоялся релиз Braid Джонатана Блоу: платформенной головоломки, которую многие критики называют предтечей современных инди-игр. Позднее на Xbox Live Arcade также вышли Castle Crashers, Super Meat Boy, Limbo и Fez — классические представители независимого геймдева.