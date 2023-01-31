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16 минут назад

Онлайн CS:GO в январе превысил 1,2 млн игроков. Это лучший результат за три года

Чемпионат.com

После новогодних праздников онлайн Counter-Strike: Global Offensive продолжает расти и 29 января достиг отметки в 1,2 млн игроков. Это лучший результат со времён пандемийного апреля 2020 года, когда в шутер одновременно играли 1,3 млн пользователей.

Онлайн CS:GO в январе превысил 1,2 млн игроков
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пока неясно, с чем связан январский всплеск популярности CS:GO. Возможно, дело в том, что в игру вернули карту Anubis, а совсем скоро должна стартовать новая операция. Однако всё может быть куда проще: пользователи наигрались в другие шутеры вроде Call of Duty: Modern Warfare 2 и вернулись к более классическому геймплею Counter-Strike.

Так или иначе, со стартом новой операции CS:GO может побить свой рекорд онлайна с момента начала пандемии. Пока что о новом ивенте ничего неизвестно.

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