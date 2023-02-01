Лучшие мобильные игры января

Недавно мы подвели итоги января по версии Metacritic — теперь пришло время поговорить о лучших мобильных играх месяца. Портал pocketgamer.com подготовил список самых интересных релизов января на iOS и Android.

Фото: Steam Steam

Sands of Salzaar

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На мобильных платформах вышел порт Sands of Salzaar: амбициозной стратегической RPG, где игроку предстоит создать собственный клан пустынных кочевников. Чтобы нарастить влияние клана, нужно вести грамотную торговлю, улучшать отношения с другими фракциями и, конечно же, побеждать в масштабных сражениях, где игрок может лично повести свою армию в бой. Sands of Salzaar — это Mount & Blade, променявшая исторический сеттинг на китайское фэнтези.

Steam

Wavecade

Яркий неоновый shoot-em-up, претендующий на лавры Geometry Wars. Wavecade подкупает зрелищным визуальным стилем, простыми механиками и огромным потолком навыка: после каждой волны противников скорость игры немного повышается, постепенно требуя все более отточенной реакции. Иными словами, если вы ищете реиграбельный таймкиллер и любите старомодные аркады, Wavecade может стать вашей любимицей.

Steam

Perfect Grind

Конфетно-милый симулятор скейтбордиста, где выписывать крутые трюки на рампах можно всего лишь одним пальцем. Perfect Grind вызывает в памяти как платформеры на схожу тему (OlliOlli), так и всеми любимую серию Tony Hawk’s Pro Skater — только здесь вместо реально существующих атлетов задания выдает антропоморфный банан. Или человек в костюме банана. Кроме того, Perfect Grind обладает неплохой кривой сложности: несмотря на удобное управление, сочетать трюки в комбо далеко не всегда легко.

TMNT: Shredder’s Revenge

Следом за Streets of Rage 4 на мобильных платформах состоялся релиз TMNT: Shredder’s Revenge — ностальгического beat-em-up о единственных и неповторимых черепашках-ниндзя. Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело отправляются на защиту города, чтобы одолеть Крэнга, Шреддера и их прихвостней. Сочный пиксель-арт, отличная музыка и чувство юмора дополняют традиционный для жанра геймплей: не слишком сложный, но всегда бросающий вызов.

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Pine Tar Poker

Гибрид классического покера, roguelike и триллера, где игроку предстоит обыграть бармена в некой таверне. Правила просты: нужно собрать как можно более выгодную комбинацию из пяти карт, но по мере того, как вы выигрываете и получаете деньги, бармен предложит вам купить предметы, которые способны повлиять на игру. В то же время, чем больше вы побеждаете, тем сильнее ощущение, что некогда приветливый владелец таверны что-то скрывает.