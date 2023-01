PlayStation Productions намекнула на новости по сериалу Twisted Metal

Асад Кизильбаш, глава киностудии PlayStation Productions, опубликовал в Twitter короткий ролик, в котором он выходит из лифта с изображением Gran Turismo и сразу же видит плакат The Last of Us. Видео сопровождает послание: «Текущий год PlayStation Productions в одной поездке на лифте. Меня не видно, но моя голова в огне» (ориг.: PlayStation Productions this year in one elevator ride. You can’t see me, but my head is on fire too.), а также эмодзи в виде клоуна и пламени.