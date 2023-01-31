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21 минуту назад

PlayStation Productions намекнула на новости по сериалу Twisted Metal в этом году

Игромания.ру

Асад Кизильбаш, глава киностудии PlayStation Productions, опубликовал в Twitter короткий ролик, в котором он выходит из лифта с изображением Gran Turismo и сразу же видит плакат The Last of Us. Видео сопровождает послание: «Текущий год PlayStation Productions в одной поездке на лифте. Меня не видно, но моя голова в огне» (ориг.: PlayStation Productions this year in one elevator ride. You can’t see me, but my head is on fire too.), а также эмодзи в виде клоуна и пламени.

PlayStation Productions намекнула на новости по сериалу Twisted Metal
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Многие сразу же увидели в послании Кизильбаша намёк на экранизацию Twisted Metal — возможно, что премьера может состояться уже в этом году. Сам глава киностудии в комментариях отметил, что время релиза ещё не назначено, но он обещает, что в этом году команду шоу ждёт усердная работа.

Сериал по Twisted Metal был анонсирован в 2019 году, а главную роль в нём исполняет Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»). Образ злобного клоуна Сладкоежки воплотит рестлер Самоа Джо, а голос персонажу подарил Уилл Арнетт («LEGO: Бэтмен»). По словам продюсера Playstation Studios, в экранизации Twisted Metal ожидаемо будет много машин и антураж постапокалипсиса, а тон напоминает чёрную комедию в духе «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и «Дэдпула».

Напомним, что в настоящее время HBO транслирует экранизацию The Last of Us с Педро Паскалем и Беллой Рэмси, а 11 августа состоится премьера фильма Gran Turismo с Дэвидом Харбором и Орландо Блумом.

Игры,Энтони Маки,Уилл Арнетт,Дэвид Харбор,Педро Паскаль,
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