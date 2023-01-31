Ученые рассказали о пользе видеоигр

Британские психологи провели исследование и выяснили, что предпочтения в видеоиграх у людей разных специальностей отличаются. Это может способствовать развитию определенных профессиональных навыков. О работе ученых из Университета Суррея говорится в статье, опубликованной в издании Simulation & Gaming.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

В ходе исследования специалисты проанализировали игровые привычки 16 тысяч игроков, зарегистрированных на одной из платформ. Психологи изучили 800 игр, в которые играли больше всего. В исследование включили только тех участников, у которых была указана информация о роде занятий.

Оказалось, что инженеры и IT-специалисты чаще играли в головоломки и стратегии, которые могли улучшать их пространственные навыки. Вместе с тем люди, работающие на руководящих постах, чаще играли в ролевые игры, в которых на первый план выходят навыки планирования. Кроме того, выяснилось, что мужчины предпочитали играть в «стрелялки», а женщины – в соло-игры.

По мнению психологов, работодатели вполне могли бы искать подходящих кандидатов на вакансию, оценивая их игровые навыки.