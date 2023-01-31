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56 минут назад

Trek to Yomi вышла на Nintendo Switch

Игромания.ру

Неделю назад издательство Devolver Digital и студия Flying Wild Hog объявили о новом релизе самурайского боевика Trek to Yomi. И вот игра уже вышла на Nintendo Switch, и её можно купить с релизной скидкой за 1439 рублей.

Trek to Yomi вышла на Nintendo Switch
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Релизный трейлер Trek to Yomi проиллюстрировали самыми хвалебными отзывами критиков. Как мы помним, на самом деле они не пришли в восторг: самых высоких похвал удостоились визуальный стиль проекта, вдохновлённый чёрно-белыми самурайскими боевиками, и сюжет, напоминающий о фильмах Акиры Куросавы.

Trek to Yomi весной прошлого года вышла на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series и PC. Она доступна подписчикам Game Pass.

Игры,Акира Куросава,
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