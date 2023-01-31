Razer Edge получит активный охлаждающий вентилятор

Razer давно не производил смартфоны, но только что выпустил игровой портативный компьютер на базе Android — Edge. Устройство очень похоже на смартфон. Только несколько вещей отличают его. Например, сзади нет камер, но есть одна спереди, на длинном краю дисплея, так как он предназначен для горизонтального использования.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Первое, что бросается в глаза, это слот для карты, предназначенный для nanoSIM и microSD. Это конкретное устройство является моделью только с Wi-Fi, поэтому ему не хватает возможности подключения 5G.

Edge имеет пассивное охлаждение с графитовой пленкой на пластиковой задней панели. Тем не менее есть также активное охлаждение с вентиляционными отверстиями, покрытыми сеткой, и небольшим вентилятором, спрятанным внутри. Это отводит тепло от чипсета через термопрокладки, термопасту и слой медной ленты. На другой стороне платы находится испарительная камера, которая отводит тепло через дисплей.