Razer Edge получит активный охлаждающий вентилятор

Razer давно не производил смартфоны, но только что выпустил игровой портативный компьютер на базе Android — Edge. Устройство очень похоже на смартфон. Только несколько вещей отличают его. Например, сзади нет камер, но есть одна спереди, на длинном краю дисплея, так как он предназначен для горизонтального использования.
Первое, что бросается в глаза, это слот для карты, предназначенный для nanoSIM и microSD. Это конкретное устройство является моделью только с Wi-Fi, поэтому ему не хватает возможности подключения 5G.
Edge имеет пассивное охлаждение с графитовой пленкой на пластиковой задней панели. Тем не менее есть также активное охлаждение с вентиляционными отверстиями, покрытыми сеткой, и небольшим вентилятором, спрятанным внутри. Это отводит тепло от чипсета через термопрокладки, термопасту и слой медной ленты. На другой стороне платы находится испарительная камера, которая отводит тепло через дисплей.
Базовый Razer Edge поставляется с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ хранилища UFS 3.1, оба из которых сложены на чипсете G3x Gen 1. Этот стоит 400 долларов на официальном сайте. Модель Verizon 5G увеличивает объем ОЗУ до 8 ГБ и добавляет возможность подключения к частоте ниже 6 ГГц и миллиметровому диапазону. Стоимость начинается от 10 долларов в месяц.