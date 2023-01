Новая Yakuza, возвращение Dead Island и «Гарри Поттер»: во что поиграть в феврале

3 февраля — Dead Island 2

10 февраля — Hogwarts Legacy

14 февраля — Wanted: Dead

Бывшие разработчики серии Ninja Gaiden и Dead or Alive из студии Soleil Ltd выпустят Wanted: Dead — киберпанковый экшен о крутой гонконгской полицейской, распутывающей корпоративный заговор. Разработчики обещают гибридную боевую систему, совмещающую ближний бой и стрельбу, высокую сложность, стильные сражения и по-хорошему старомодный подход к геймдизайну.

15 февраля — Pharaoh: A New Era

В середине февраля поклонники градостроительных стратегий получат настоящий подарок: ремастер Pharaoh: A New Era, которая считается одной из лучших представительниц жанра. Игрокам предстоит примерить на себя роль фараона и привести собственный город на Ниле к процветанию, причем для этого нужно позаботиться не только о благополучии жителей, но и об экономике. Не забыв, конечно же, построить для себя огромную пирамиду на будущее.

15 февраля — Returnal

17 февраля — Wild Hearts

20 февраля — Atomic Heart

Like a Dragon: Ishin! — спин-офф культовой серии Yakuza, перенесший знакомых персонажей в сеттинг исторической Японии. Оригинальная игра в свое время так и не вышла на Западе, но на фоне успехов серии издатель SEGA решил исправить это недоразумение релизом полномасштабного ремейка. Если верить первым отзывам журналистов, характерное для франшизы сочетание максимально серьезного сюжета и абсурдного юмора отлично работает и в непривычных декорациях.

23 февраля — Sons of the Forest

Хоррор The Forest, одна из легенд раннего доступа Steam, получит продолжение. Сюжет Sons of the Forest отдаленно напоминает события оригинальной игры, только теперь главный герой отправится на остров каннибалов по собственной воле — чтобы отыскать пропавшего миллиардера. Среди фишек сиквела авторы отмечают динамическую смену времен года: игрокам предстоит заготавливать пищу и ресурсы заранее, чтобы пережить зиму без проблем.