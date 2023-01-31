Новая Yakuza, возвращение Dead Island и «Гарри Поттер»: во что поиграть в феврале

Январь был не слишком богатым на крупные релизы, но февраль обещает стать гораздо громче: это последний насыщенный месяц перед началом лета. Рассказываем, во что можно будет поиграть в феврале.

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3 февраля — Dead Island 2

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Спустя почти 10 лет мук пыток в производственном аду Dead Island 2 наконец-таки выйдет в свет. Ей предстоит немного ироничное соперничество с серией Dying Light, которая разработана студией Techland — именно она изначально и создала франшизу Dead Island. Тем не менее, новые разработчики сиквела из Dambuster Studios настаивают, что игра ощутимо отличается от предшественников. Прежде всего, юмором: по словам авторов, нашествие зомби в солнечном Лос-Анджелесе напоминает грайндкор-фильмы и творчество Квентина Тарантино.

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10 февраля — Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy — первая высокопрофильная игра по вселенной «Гарри Поттера» за очень долгое время, а также один из самых ожидаемых релизов 2023 года. Примечательно, что разработчикам пока удается сохранить большую часть сюрпризов в тайне: несмотря на хайп вокруг проекта, значительных утечек информации не было. Мы знаем только, что Hogwarts Legacy будет большой сюжетной RPG, события которой разворачиваются за 200 лет до сюжета книг.

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14 февраля — Wanted: Dead

Бывшие разработчики серии Ninja Gaiden и Dead or Alive из студии Soleil Ltd выпустят Wanted: Dead — киберпанковый экшен о крутой гонконгской полицейской, распутывающей корпоративный заговор. Разработчики обещают гибридную боевую систему, совмещающую ближний бой и стрельбу, высокую сложность, стильные сражения и по-хорошему старомодный подход к геймдизайну.

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15 февраля — Pharaoh: A New Era

В середине февраля поклонники градостроительных стратегий получат настоящий подарок: ремастер Pharaoh: A New Era, которая считается одной из лучших представительниц жанра. Игрокам предстоит примерить на себя роль фараона и привести собственный город на Ниле к процветанию, причем для этого нужно позаботиться не только о благополучии жителей, но и об экономике. Не забыв, конечно же, построить для себя огромную пирамиду на будущее.

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15 февраля — Returnal

Один из немногих эксклюзивов PlayStation 5 совсем скоро перестанет быть эксклюзивом: аркадный экшен Returnal на ПК. Любой, кто видел хоть один релиз студии Housemarque, знает, чего можно ожидать. Сложности, скорости, идеально отточенных механик и захватывающего геймплея, от которого тяжело оторваться. На геймпаде сражения в Returnal некоторым игрокам показались слишком уж жестокими — посмотрим, как игра раскроется с поддержкой клавиатуры и мыши.

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17 февраля — Wild Hearts

Wild Hearts — экшен об охоте на монстров от KOEI TECMO, вдохновленный серией Monster Hunter. Игроки станут охотниками на демонов, которым предстоит защитить последний оплот человечества от гигантских монстров при помощи древней технологии, позволяющей строить защитные укрепления прямо на ходу. Среди них есть наблюдательные башни, приманки, ловушки, различные турели и прочие приспособления. Иными словами, представьте гибрид Monster Hunter и Fortnite — только в стилистике средневековой Японии.

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20 февраля — Atomic Heart

Пожалуй, Atomic Heart не нуждается в представлении. Отечественный экшен о ретро-футуристическом Советском Союзе привлек внимание геймеров со всего мира. Первые трейлеры игры выглядели настолько хорошо, что многие скептики в принципе утверждали, будто проекта не существует — но совсем скоро состоится его релиз. Игроков ждет большой открытый мир, битвы против советских роботов и тонны ностальгии.

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21 февраля — Like a Dragon: Ishin!

Like a Dragon: Ishin! — спин-офф культовой серии Yakuza, перенесший знакомых персонажей в сеттинг исторической Японии. Оригинальная игра в свое время так и не вышла на Западе, но на фоне успехов серии издатель SEGA решил исправить это недоразумение релизом полномасштабного ремейка. Если верить первым отзывам журналистов, характерное для франшизы сочетание максимально серьезного сюжета и абсурдного юмора отлично работает и в непривычных декорациях.

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23 февраля — Sons of the Forest

Хоррор The Forest, одна из легенд раннего доступа Steam, получит продолжение. Сюжет Sons of the Forest отдаленно напоминает события оригинальной игры, только теперь главный герой отправится на остров каннибалов по собственной воле — чтобы отыскать пропавшего миллиардера. Среди фишек сиквела авторы отмечают динамическую смену времен года: игрокам предстоит заготавливать пищу и ресурсы заранее, чтобы пережить зиму без проблем.

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28 февраля — Destiny 2: Lightfall

Наконец, Lightfall — очередное крупное расширение для Destiny 2. События The Witch-Queen пролили свет на новую угрозу человечеству, и Стражам предстоит отправиться на Нептун, чтобы дать отпор силам тьмы. Lightfall разительно отличается от предыдущих дополнений как минимум визуальной стилистикой: главной локацией станет неоновый мегаполис Неомуна, по которому игроки смогут перемещаться не только пешком, но и при помощи нового крюка-коши.