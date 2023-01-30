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1 час назад

Авторы Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning работают над экшеном для THQ Nordic

Игромания.ру

Студия Kaiko известна нам по работе над ремастерами классических игр THQ Nordic. Она выпустила Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, Red Faction Guerrilla Re-MARS-tered, Darksiders Warmastered Edition и Darksiders II Deathinitive Edition.

Авторы Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning работают над экшеном для THQ Nordic
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Теперь же в списке вакансий Kaiko появилась информация о том, что разработчики трудятся над неанонсированным проектом. Студия описывает его как «оригинальную игру, основанную на высококлассной интеллектуальной собственности THQ Nordic в жанре приключенческого экшена».

Судя по всему, нас ждёт не очередной ремастер, а совершенно новая игра. Но пока что неизвестно, когда мы о ней услышим что-то определённое.

Германская студия Kaiko стала частью THQ Nordic Group в 2021 году. До этого студия, основанная в 1990 году, практически прекратила свою деятельность. Но сделка с Embracer Group позволила ей возродиться и набрать нужный опыт для оригинального проекта.

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