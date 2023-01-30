Авторы Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning работают над экшеном для THQ Nordic

Студия Kaiko известна нам по работе над ремастерами классических игр THQ Nordic. Она выпустила Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, Red Faction Guerrilla Re-MARS-tered, Darksiders Warmastered Edition и Darksiders II Deathinitive Edition.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Теперь же в списке вакансий Kaiko появилась информация о том, что разработчики трудятся над неанонсированным проектом. Студия описывает его как «оригинальную игру, основанную на высококлассной интеллектуальной собственности THQ Nordic в жанре приключенческого экшена».

Судя по всему, нас ждёт не очередной ремастер, а совершенно новая игра. Но пока что неизвестно, когда мы о ней услышим что-то определённое.