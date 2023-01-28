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6 минут назад

Daily Mail выложило фотографии Кейт Бланшетт в образе Лилит из экранизации игры Borderlands

Газета.Ru

Daily Mail выложило фотографии Кейт Бланшетт, проходящей по улице в образе персонажа Лилит из серии компьютерных игр Borderlands, которые были сделаны на съемках проекта.

Появились фото Кейт Бланшетт в образе персонажа из экранизации Borderlands
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лилит является одной из главных героинь данной серии игр и планируется, что она сыграет в адаптации большую роль.

Ранее Deadline сообщало, что режиссер «Дэдпула» Тим Миллер сменил режиссера Элая Рота на пересъемках фильма «Бордерлендс». Отмечается, что Рот добровольно передал свой пост Миллеру на пару недель, так как ему нужно приступать к работе над хоррором «День благодарения».

«Бордерлендс» расскажет о том, как печально известная преступница с загадочным прошлым сирена Лилит (Кейт Бланшетт) неохотно возвращается на родную планету Пандору. Там она надеется найти пропавшую дочь могущественного торговца оружием Атласа (Эдгар Рамирес) и в процессе заключает неожиданный союз.

Фильм основан на одноименной культовой игре от Gearbox. Сценарий к нему написал Элай Рот в соавторстве с создателем «Чернобыля» Крэйгом Мэйзином.

Игры,Эдгар Рамирес,Тим Миллер,Кейт Бланшетт,
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