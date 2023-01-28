Появились фото Кейт Бланшетт в образе персонажа из экранизации Borderlands

Daily Mail выложило фотографии Кейт Бланшетт, проходящей по улице в образе персонажа Лилит из серии компьютерных игр Borderlands, которые были сделаны на съемках проекта.

Лилит является одной из главных героинь данной серии игр и планируется, что она сыграет в адаптации большую роль.

Ранее Deadline сообщало, что режиссер «Дэдпула» Тим Миллер сменил режиссера Элая Рота на пересъемках фильма «Бордерлендс». Отмечается, что Рот добровольно передал свой пост Миллеру на пару недель, так как ему нужно приступать к работе над хоррором «День благодарения».

«Бордерлендс» расскажет о том, как печально известная преступница с загадочным прошлым сирена Лилит (Кейт Бланшетт) неохотно возвращается на родную планету Пандору. Там она надеется найти пропавшую дочь могущественного торговца оружием Атласа (Эдгар Рамирес) и в процессе заключает неожиданный союз.