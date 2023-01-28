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1 час назад

Valve представила новый эксперимент лабораторий Steam о дополнениях

Игромания.ру

Valve запустила в Steam новый эксперимент, посвящённый дополнениям, которые могли бы быть интересны пользователям сервиса. Раздел формируется, исходя из предпочтений каждого конкретного пользователя, а увидеть его можно здесь (для корректной работы нужно быть авторизованным в Steam).

Valve представила новый эксперимент лабораторий Steam о дополнениях
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Возможно, вы пропустили выход некоторых интересных дополнений (или просто забыли про них), но новый раздел магазина поможет вам найти весь доступный контент, с которым вы проведёте в отличных играх ещё больше времени».

Скриншот

Сверху в разделе демонстрируются популярные (то есть хорошо продающиеся) дополнения для игр, в которые геймер заходил как относительно недавно, так и хоть год назад. А чуть ниже можно заметить непосредственно ваши игры, в которые вы играли в последнее время, и DLC для них.

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