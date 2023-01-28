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55 минут назад

Киберспортсмена по Super Smash Bros. пытались похитить по пути на турнир Genesis 9

Газета.Ru

Профессиональный игрок по игре Super Smash Bros. Эллиот «Frenzy» Гроссман рассказал о том, как чуть не стал жертвой похищения в США во время поездки на киберспортивный турнир по файтингам Genesis 9, который проходил в Сан-Хосе (США) с 20 по 23 января 2023 года. Об этом сообщает издание Kotaku.

Геймера чуть не похитили в США во время поездки на турнир
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Гроссман прибыл на турнир из Великобритании. Изначально он планировал вызвать Uber, но в полете его смартфон разрядился – пришлось воспользоваться услугами нелегального такси на территории аэропорта Сан-Франциско.

«Ко мне подошел водитель и спросил, не нужно ли такси. Ничего необычного. Он проводил меня к своей машине и посадил рядом с вещами. Стоило мне закрыть дверь и начать пристегиваться, как несколько полицейских с оружием начали бежать к машине и требовать остановить машину», – сказал Frenzy.

Вместо того, чтобы выполнить требования полиции, водитель начал ускоряться. Из-за прилива адреналина киберспортсмен решил выпрыгнуть из машины на ходу, чтобы не попасть в аварию или перестрелку, и сделал это. Хотя скорость была небольшая, при падении Гроссман получил сильные ушибы и царапины. Однако госпитализировать игрока не стали.

Полицейские вызвали скорую помощь и объяснили игроку, что давно выслеживают таксиста, к которому он сел. Оказалось, он занимается мошенничеством.

Несмотря на инцидент, Frenzy все же добрался до места проведения Genesis 9 и принял участие в турнире. Правда, выступление оказалось не очень удачным – Гроссман занял только 49-е место.

История киберспортсмена показалась Kotaku настолько невероятной, что журналисты решили проверить информацию у полиции Сан-Франциско. В службе охраны правопорядка подтвердили, что с Гроссманом приключился неприятный инцидент.

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