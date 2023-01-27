Продажи Hogwarts Legacy в Steam уже перевалили за 216 тысяч копий

Согласно данным PlayTracker, число игроков в Steam, которые предзаказали Hogwarts Legacy, уже достигло порядка 216 тысяч человек.
Правда, подобные данные пока не могут быть полностью точными, особенно с учётом отсутствия официальных подтверждений, хотя в самой популярности проекта среди аудитории сомнений практически нет.
Так, за страницей игры в Steam на данный момент следит больше 300 тысяч человек, а сам проект занимает первое место в списках желаемого и четвёртую позицию в топе по продажам.
Ранее стало известно, что в игре нельзя будет сменить волшебную палочку или факультет после центрального выбора пользователя. Релиз самой Hogwarts Legacy намечен на 10 февраля для PS5, Xbox Series и PC. На PS4 и Xbox One игра появится 4 апреля, а на Nintendo Switch — в июне.