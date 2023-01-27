В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
59 минут назад

Возможно, что продажи Hogwarts Legacy в Steam уже перевалили за 216 тысяч копий

Игромания.ру

Согласно данным PlayTracker, число игроков в Steam, которые предзаказали Hogwarts Legacy, уже достигло порядка 216 тысяч человек.

Продажи Hogwarts Legacy в Steam уже перевалили за 216 тысяч копий
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Правда, подобные данные пока не могут быть полностью точными, особенно с учётом отсутствия официальных подтверждений, хотя в самой популярности проекта среди аудитории сомнений практически нет.

Так, за страницей игры в Steam на данный момент следит больше 300 тысяч человек, а сам проект занимает первое место в списках желаемого и четвёртую позицию в топе по продажам.

Ранее стало известно, что в игре нельзя будет сменить волшебную палочку или факультет после центрального выбора пользователя. Релиз самой Hogwarts Legacy намечен на 10 февраля для PS5, Xbox Series и PC. На PS4 и Xbox One игра появится 4 апреля, а на Nintendo Switch — в июне.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители