Продажи Hogwarts Legacy в Steam уже перевалили за 216 тысяч копий

Согласно данным PlayTracker, число игроков в Steam, которые предзаказали Hogwarts Legacy, уже достигло порядка 216 тысяч человек.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Правда, подобные данные пока не могут быть полностью точными, особенно с учётом отсутствия официальных подтверждений, хотя в самой популярности проекта среди аудитории сомнений практически нет.

Так, за страницей игры в Steam на данный момент следит больше 300 тысяч человек, а сам проект занимает первое место в списках желаемого и четвёртую позицию в топе по продажам.