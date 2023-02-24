Игры про дрифт на ПК: пять отличных проектов для любителей "навалить боком"

Гоночные аркады и симуляторы — весьма популярный жанр, но немногие разработчики уделяют внимание дрифту: одному из самых стильных и техничных видов экстремального вождения. Если вы соскучились по 2000-м и джимхане, мы подготовили список из пяти отличных игр про дрифт.

Фото: Steam Steam

Need for Speed: Carbon

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Дрифт в том или ином виде присутствует почти во всех частях серии Need For Speed, но в Carbon он играет наиболее важную роль. По сюжету главный герой пытается стать самым влиятельным гонщиком в городе, и битва за каждый район заканчивается зрелищным заездом в каньоне, где игрок должен победить главаря банды. Петляющие дороги отлично подходят для дрифта, который приносит победные очки, но низкая видимость и необходимость не отставать от соперника постоянно держат в напряжении. Carbon едва ли можно назвать лучшей игрой серии, но гонки в каньоне действительно запоминаются — и отлично смотрятся в действии.

CarX Drift Racing Online

CarX Drift Racing Online — пожалуй, один из лучших гоночных симуляторов, посвященных именно дрифту. Игра вышла еще в 2017 году, но за это время получила неприлично много положительных отзывов в Steam. Разработчики позаботились о реалистичной физике, обширной кастомизации автомобилей, большом количестве трасс и многопользовательских режимах. Денег на лицензирование реальных марок машин не хватило, но, впрочем, на это можно не обращать внимания: главное — это отличный геймплей.

Steam

BeamNG.drive

BeamNG.drive — единственная и неповторимая автомобильная песочница с самой реалистичной моделью повреждений среди всех симуляторов подобного рода. Помимо этого, игра обладает широкой поддержкой пользовательских модов из мастерской Steam, что позволяет превратить BeamNG.drive в неплохой симулятор дрифта. Нужно лишь найти подходящие машины и треки, благо вам будет, из чего выбирать.

Steam

Absolute Drift

Absolute Drift не претендует на звание серьезного симулятора: это маленькая, минималистическая аркада, которая предлагает нарезать круги по трассам под аккомпанемент электронного саундтрека. Если графический стиль кажется вам знакомым, то неспроста: это первая игра авторов инди-хита art of rally.

Steam

Assetto Corsa

Наконец, Assetto Corsa — гоночный симулятор, известный хардкорным поклонникам реалистичных гонок. Физическая модель игры считается чуть ли не лучшей за всю историю жанра, и конкретно первая часть серии также поддерживает моды, которые добавляют классические японские трассы и множество легендарных автомобилей. Но имейте ввиду, что для максимальной отдачи от Assetto Corsa вам понадобится руль и педали.