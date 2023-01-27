В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
27 минут назад

Стример Папич оценил новый сериал по The Last of Us

Газета.Ru

Стример Папич в своем Telegram-канале похвалил новый сериал по игре The Last of Us.

Стример Папич оценил новый сериал по The Last of Us
Фото: Скриншот Скриншот

«По итогам двух просмотренных серий впечатления очень даже положительные. Начало событий в первой серии вообще супер, на одном дыхании, хорошо показан внезапный апокалипсис. Ну и далее вполне себе интересно, остросюжетно, да и реалистично пока что», — написал Папич.

Стример подчеркнул, что в сериале хорошо передали состояние паники героев: кто-то меньше переживает из-за происходящего, а кто-то теряет голову от страха. Папич также похвалил подачу сюжета, однако раскритиковал его за простоту. Он положительно оценил игру главных героев Бэллы Рамси и Педро Паскаля и поставил сериалу 7,5 баллов из 10.

Игры,Педро Паскаль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители