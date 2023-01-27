Стример Папич оценил новый сериал по The Last of Us

«По итогам двух просмотренных серий впечатления очень даже положительные. Начало событий в первой серии вообще супер, на одном дыхании, хорошо показан внезапный апокалипсис. Ну и далее вполне себе интересно, остросюжетно, да и реалистично пока что», — написал Папич.

Стример подчеркнул, что в сериале хорошо передали состояние паники героев: кто-то меньше переживает из-за происходящего, а кто-то теряет голову от страха. Папич также похвалил подачу сюжета, однако раскритиковал его за простоту. Он положительно оценил игру главных героев Бэллы Рамси и Педро Паскаля и поставил сериалу 7,5 баллов из 10.