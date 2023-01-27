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33 минуты назад

Разработчик рассказал, почему хочет за свою игру 65 000 рублей

Мария Иванова

В Steam состоялся релиз самой дорогой игры в истории магазина — визуальная новелла под названием The Hidden and Unknown стоит две тысячи долларов (или 65 000 рублей).

Разработчик рассказал, почему хочет за свою игру 65 000 рублей
Фото: SteamSteam

Разработчики игры из студии ProX.team описывают свой проект как «сюжетную игру, которая призвана расширить горизонты аудитории в областях психологии и философии», однако критики, сыгравшие в The Hidden and Unknown, высказались негативно. Согласно отзыву портала PC Gamer, игра начинается с восьмиминутных титров, описывающих дисбаланс мужественной и женственной энергий, который делает западных мужчин бесплодными из-за недостатка тестостерона. Женщины якобы также становятся более маскулинными, что, в конце концов, приведет к вымиранию человечества.

На вопрос, почему The Hidden and Unknown стоит почти как игровой компьютер, глава студии под ником ThePro ответил, что значительная часть сюжета основана на его реальной жизни, и он не хотел бы продавать собственную жизнь за копейки.

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