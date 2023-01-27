Разработчик рассказал, почему хочет за свою игру 65 000 рублей

В Steam состоялся релиз самой дорогой игры в истории магазина — визуальная новелла под названием The Hidden and Unknown стоит две тысячи долларов (или 65 000 рублей).

Фото: Steam Steam

Разработчики игры из студии ProX.team описывают свой проект как «сюжетную игру, которая призвана расширить горизонты аудитории в областях психологии и философии», однако критики, сыгравшие в The Hidden and Unknown, высказались негативно. Согласно отзыву портала PC Gamer, игра начинается с восьмиминутных титров, описывающих дисбаланс мужественной и женственной энергий, который делает западных мужчин бесплодными из-за недостатка тестостерона. Женщины якобы также становятся более маскулинными, что, в конце концов, приведет к вымиранию человечества.