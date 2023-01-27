Разработчик рассказал, почему хочет за свою игру 65 000 рублей

В Steam состоялся релиз самой дорогой игры в истории магазина — визуальная новелла под названием The Hidden and Unknown стоит две тысячи долларов (или 65 000 рублей).
Разработчики игры из студии ProX.team описывают свой проект как «сюжетную игру, которая призвана расширить горизонты аудитории в областях психологии и философии», однако критики, сыгравшие в The Hidden and Unknown, высказались негативно. Согласно отзыву портала PC Gamer, игра начинается с восьмиминутных титров, описывающих дисбаланс мужественной и женственной энергий, который делает западных мужчин бесплодными из-за недостатка тестостерона. Женщины якобы также становятся более маскулинными, что, в конце концов, приведет к вымиранию человечества.
На вопрос, почему The Hidden and Unknown стоит почти как игровой компьютер, глава студии под ником ThePro ответил, что значительная часть сюжета основана на его реальной жизни, и он не хотел бы продавать собственную жизнь за копейки.