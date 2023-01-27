Инсайдер: релиз новой Forza Motorsport задерживается

Источники инсайдера и журналиста Джеффа Грабба сообщают, что релиз новой Forza Motorsport задержится до второй половины 2023 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В прошлом ведущий The Game Awards Джефф Кили заявлял о релизе проекта до конца этого июня (а ранее звучали заявления о весне), но этим планам, похоже, не суждено сбыться. Сам Грабб весьма уверен в данных своего неназванного источника.

Никаких подтверждений этой информации, разумеется, нет, однако многих геймеров не удивил подобный вариант развития событий. Некоторые отметили, что если бы игра выходила в намеченные ранее сроки, то у неё была бы уже указана точная дата релиза, а не размытый «2023 год».

Примерное окно выхода не огласили и в рамках недавней презентации Xbox и Betehsda, часть которой как раз и была посвящена проекту. Зато авторы поведали про элементы реализма гонки и высокий уровень её погружения.

Игрокам предоставят доступ к более, чем 500 реальным автомобилям, а каталог уникальных улучшений и модификаций переваливает за 800 экземпляров. А внешний вид транспорта и физика как раз станут ещё реалистичнее.