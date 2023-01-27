В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

Capcom расскажет о новом бесплатном апдейте для Monster Hunter Rise 2 февраля

Игромания.ру

Capcom готовит специальную трансляцию, посвящённую четвёртому бесплатному обновлению для Monster Hunter Rise: Sunbreak — в ночь с 1 на 2 февраля, 02:00 МСК. Её можно будет посмотреть на YouTube.

Capcom расскажет о новом бесплатном апдейте для Monster Hunter Rise
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ожидается, что разработчики поделятся самыми свежими подробностями грядущего обновления, включая информацию о его релизе, новых монстрах, обновлённой дорожной карте и другом дополнительном контенте.

Напомним, что на этот год Capcom запланировала ещё один бесплатный апдейт для Monster Hunter Rise — на весну.

В ролевой экшен Monster Hunter Rise можно сыграть на PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox и в Game Pass. Дополнение Sunbreak пока доступно только на PC и Switch — на новых платформах его выпустят весной.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители