Capcom расскажет о новом бесплатном апдейте для Monster Hunter Rise

Capcom готовит специальную трансляцию, посвящённую четвёртому бесплатному обновлению для Monster Hunter Rise: Sunbreak — в ночь с 1 на 2 февраля, 02:00 МСК. Её можно будет посмотреть на YouTube.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ожидается, что разработчики поделятся самыми свежими подробностями грядущего обновления, включая информацию о его релизе, новых монстрах, обновлённой дорожной карте и другом дополнительном контенте.

Напомним, что на этот год Capcom запланировала ещё один бесплатный апдейт для Monster Hunter Rise — на весну.