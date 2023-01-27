Capcom расскажет о новом бесплатном апдейте для Monster Hunter Rise

Capcom готовит специальную трансляцию, посвящённую четвёртому бесплатному обновлению для Monster Hunter Rise: Sunbreak — в ночь с 1 на 2 февраля, 02:00 МСК. Её можно будет посмотреть на YouTube.
Ожидается, что разработчики поделятся самыми свежими подробностями грядущего обновления, включая информацию о его релизе, новых монстрах, обновлённой дорожной карте и другом дополнительном контенте.
Напомним, что на этот год Capcom запланировала ещё один бесплатный апдейт для Monster Hunter Rise — на весну.
В ролевой экшен Monster Hunter Rise можно сыграть на PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox и в Game Pass. Дополнение Sunbreak пока доступно только на PC и Switch — на новых платформах его выпустят весной.