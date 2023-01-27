В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
46 минут назад

"Ведомости": на фоне дефицита кадров IT-специалистов предложили искать среди геймеров

Газета.Ru

В связи с возникшим дефицитом IT-специалистов в России новых сотрудников в этой области предложили искать среди киберспортсменов. Об этом сообщают «Ведомости».

В России предложили искать IT-специалистов среди геймеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вопрос был поднят на круглом столе комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 26 января. По мнению директора компании «Мобильное электронное образование» (МЭО) Александра Кондакова, необходимо развивать российский киберспорт, чтобы затем выявлять перспективных сотрудников среди участников соревнований.

«Если ставится вопрос о развитии киберспорта в России, то это может быть система соревнований, которая приводит к выявлению, поддержке и сопровождению команд, которые в том числе в дальнейшем будут серьезными специалистами в области разработки», – заявил Кондаков.

Между тем, основатель игровой студии Vengeance Games Константин Сахнов в беседе с «Ведомостями» выразил сомнение в надежности такого плана. По его словам, хорошему IT-специалисту требуется длительное обучение с обязательным изучением языков программирования, в то время как геймеры в своей деятельности больше задействуют софт-скиллы, то есть умение договариваться, работать в команде и мыслить аналитически.

«Эти сферы деятельности не пересекаются. Есть люди, которые делают киберспортивные игры, и это тоже IT-специалисты и разработчики, работающие преимущественно на Unity и Unreal Engine. Но сами киберспортсмены, комментаторы, ведущие и менеджеры киберспортивных соревнований обычно не обладают никакими навыками программирования, производства графики и видео», — заключил Сахнов.

По его словам, для преодоления дефицита кадров в IT важно субсидировать профильные вузы и создавать привлекательные рабочие условия, в том числе комфортный график и инфраструктуру.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что россиянин попал в топ-10 лучших киберспортсменов 2022 года.

Игры,Александр Кондаков,Совет Федерации,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители