В России предложили искать IT-специалистов среди геймеров

В связи с возникшим дефицитом IT-специалистов в России новых сотрудников в этой области предложили искать среди киберспортсменов. Об этом сообщают «Ведомости».

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Вопрос был поднят на круглом столе комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 26 января. По мнению директора компании «Мобильное электронное образование» (МЭО) Александра Кондакова, необходимо развивать российский киберспорт, чтобы затем выявлять перспективных сотрудников среди участников соревнований.

«Если ставится вопрос о развитии киберспорта в России, то это может быть система соревнований, которая приводит к выявлению, поддержке и сопровождению команд, которые в том числе в дальнейшем будут серьезными специалистами в области разработки», – заявил Кондаков.

Между тем, основатель игровой студии Vengeance Games Константин Сахнов в беседе с «Ведомостями» выразил сомнение в надежности такого плана. По его словам, хорошему IT-специалисту требуется длительное обучение с обязательным изучением языков программирования, в то время как геймеры в своей деятельности больше задействуют софт-скиллы, то есть умение договариваться, работать в команде и мыслить аналитически.

«Эти сферы деятельности не пересекаются. Есть люди, которые делают киберспортивные игры, и это тоже IT-специалисты и разработчики, работающие преимущественно на Unity и Unreal Engine. Но сами киберспортсмены, комментаторы, ведущие и менеджеры киберспортивных соревнований обычно не обладают никакими навыками программирования, производства графики и видео», — заключил Сахнов.

По его словам, для преодоления дефицита кадров в IT важно субсидировать профильные вузы и создавать привлекательные рабочие условия, в том числе комфортный график и инфраструктуру.