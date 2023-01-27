Ubisoft работает над Far Cry 7 и отдельной мультиплеерной игрой

Компания Ubisoft разрабатывает седьмую часть серии Far Cry, а также неназванный мультиплеерный проект. Об этом сообщает Insider Gaming со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фото: Ubisoft Ubisoft

Изначально обе эти игры должны были стать единым проектом Project Talisker под руководством креативного директора франшизы Дэя Хэя. Однако после его ухода из компании было принято решение сделать две отдельные игры — синглплеерный Far Cry 7, который получил кодовое название Project Blackbird, а также мультиплеерный тайтл (Project Maverick). Сообщается, что активное участие в разработке обоих проектов принимает студия Ubisoft Montreal.

По слухам, действие Project Maverick развернется на Аляске. Проект будет представлять собой шутер с механиками из Far Cry. Что же касается седьмой части франшизы, то ее сюжет может развернуться в том же сеттинге, что и мультиплеерная игра, но подтверждения этой информации пока нет.