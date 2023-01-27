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1 час назад

СМИ: Ubisoft работает над Far Cry 7 и отдельной мультиплеерной игрой

Газета.Ruиещё 2

Компания Ubisoft разрабатывает седьмую часть серии Far Cry, а также неназванный мультиплеерный проект. Об этом сообщает Insider Gaming со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ubisoft работает над Far Cry 7 и отдельной мультиплеерной игрой
Фото: UbisoftUbisoft

Изначально обе эти игры должны были стать единым проектом Project Talisker под руководством креативного директора франшизы Дэя Хэя. Однако после его ухода из компании было принято решение сделать две отдельные игры — синглплеерный Far Cry 7, который получил кодовое название Project Blackbird, а также мультиплеерный тайтл (Project Maverick). Сообщается, что активное участие в разработке обоих проектов принимает студия Ubisoft Montreal.

По слухам, действие Project Maverick развернется на Аляске. Проект будет представлять собой шутер с механиками из Far Cry. Что же касается седьмой части франшизы, то ее сюжет может развернуться в том же сеттинге, что и мультиплеерная игра, но подтверждения этой информации пока нет.

Игра Far Cry 6 увидела свет 6 октября 2021 года. Одну из главных ролей в ней исполнил актер Джанкарло Эспозито, известный по сериалам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

Игры,Джанкарло Эспозито,
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