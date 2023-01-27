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28 минут назад

Триллер Loretta российского разработчика выйдет на PC 16 февраля

Игромания.ру

Российский разработчик Яков Бутузов и издатель Dangen Entertainment выпустят психологический триллер Loretta 16 февраля на PC. На консолях, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, игра выйдет позже.

Триллер Loretta российского разработчика выйдет на PC 16 февраля
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Loretta — это история, в которой выбор игрока влияет на развитие событий. Протагонистом выступает домохозяйка по имени Лоретта, вовлечённая в проблемы предательства, супружеской верности, человеческих отношений и сложной общественной обстановки Америки 40-х годов прошлого века.

Среди особенностей игры:

  • уникальная атмосфера утопичной Америки 40-х. Автор вдохновлялся американской живописью XX-го века, представителями прецизионизма, работами Эндрю Уайета и Эдварда Хоппера, нуарными фильмами 40-х, немецким экспрессионизмом, триллерами Альфреда Хичкока;
  • несколько исходов сюжета;
  • возможность решать судьбу героев;
  • свобода выбора;
  • неоднозначная, сложная главная героиня, поступки которой если не заслуживают прощения, то хотя бы понимания.
Игры,Эдвард Хоппер,
18+
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