Триллер Loretta российского разработчика выйдет на PC 16 февраля

Российский разработчик Яков Бутузов и издатель Dangen Entertainment выпустят психологический триллер Loretta 16 февраля на PC. На консолях, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, игра выйдет позже.

Loretta — это история, в которой выбор игрока влияет на развитие событий. Протагонистом выступает домохозяйка по имени Лоретта, вовлечённая в проблемы предательства, супружеской верности, человеческих отношений и сложной общественной обстановки Америки 40-х годов прошлого века.