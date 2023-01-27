В России может появиться каталог одобренных онлайн-игр

Департамент информационных технологий вынес на рассмотрение правительства идею по созданию «каталога одобренных онлайн-игр». Перечень может быть создан по аналогии с магазином приложений RuStore, сообщает «Коммерсант».

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Комиссия совета законодателей по информационной политике при парламенте сформулировала также ряд предложений по защите детей от «негативного влияния компьютерных игр». В частности, создать реестр запрещенных игр, обязать разработчиков ввести вход в них «через российские системы идентификации и аутентификации», а также внести системы родительского контроля в перечень программ, обязательных к предустановке на компьютеры.

В комиссии считают, что в популярных видеоиграх используются «скрытые вставки» и «способы распространения информации, воздействующие на сознание и подсознание».

Составление черных и белых списков игр — тупиковый путь, уверены эксперты. Предлагаемые ограничения не заставят аудиторию выбирать игры из одобренного реестра, а стимулирует теневой рынок, что приведёт к вымыванию денег из российского игрового рынка, и в конечном счёте поставит крест на создании конкурентных игровых продуктов, предупреждает директор центра цифрового развития Центра стратегических разработок Александр Малахов.