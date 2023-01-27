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33 минуты назад

«Элитный» контроллер для PlayStation 5 получил урезанный аккумулятор

Ferra.ru

Sony анонсировала свой топовый PS5-контроллер DualSense Edge стоимостью 200 долларов ещё в 2022 году. И вот, наконец-то, устройство добралось до покупателей.

«Элитный» контроллер для PlayStation 5 получил урезанный аккумулятор
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Они тут же взялись изучать, насколько стоит того переплата в 130 долларов в сравнении со стандартной версией DualSense. Оказалось, что местами явно не стоит.

Так, например, Edge-версия геймпада получила аккумулятор на 500 мАч меньше комплектного контроллера. При этом важно понимать, что это около 30% — в базовом DualSense установлена батарея на 1560 мАч.

Но что более «забавно», так это то, что 1050 мАч новинки — это в два раза меньше, чем у прямого конкурента от Microsoft. То есть да, в Xbox Elite Controller аккумулятор на 2050 мАч.

При это сама Sony ещё в декабре объяснила укороченное время жизни контроллера «большим количеством функций», включённых в новый дизайн. Якобы чтобы всё это поместилось, пришлось уменьшить батарею.

Игры,Microsoft,
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