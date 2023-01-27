Симулятор отмывания денег Welcome to Goodland выйдет в апреле

События Welcome to Goodland развернутся в маленьком городке, где героям нужно будет выживать в опасном и жестоком мире криминала. Игрокам предстоит принимать стратегические решения, строить и расширять бизнес, а также искать надёжных союзников. Но поднимаясь по служебной лестнице и обретая власть, они также должны понять и осознать, насколько важно сохранение человечности в этом беспощадном мире.