Популярный стример потерял сознание в прямом эфире

Американский стример Кай Сенат из Нью-Йорка потерял сознание во время прямой трансляции на сервисе Twitch. Об этом сообщает Dexerto.

Фото: KaiCenat/Twitch KaiCenat/Twitch

Инцидент произошел в прямом эфире 23 января. Во время стрима блогер сначала стал выглядеть уставшим, а через некоторое время полностью потерял сознание, повиснув на стуле.

Трансляция продолжалась, пока Сенат не проснулся и не попытался отключить стрим. Он признался, что вероятно это связано со злоупотреблением запрещенными веществами.

Блогера могут наказать модераторы Twitch. В правилах платформы указано, что наносящее вред здоровью поведение, включая употребление наркотиков или алкоголя, грозит баном. В правилах Twitch говорится, что исключения не предусмотрены и для тех стримеров, кто в шутку имитировал подобное поведение.

Кай Сенат начинал карьеру блогера с пранков и челленджей на YouTube. Он начал активно стримить на Twitch в феврале 2021 года. На трансляциях американец проходит игры и делится впечатлениями от различных роликов.