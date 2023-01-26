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17 часов назад

Популярный стример потерял сознание в прямом эфире

Газета.Ru

Американский стример Кай Сенат из Нью-Йорка потерял сознание во время прямой трансляции на сервисе Twitch. Об этом сообщает Dexerto.

Популярный стример потерял сознание в прямом эфире
Фото: KaiCenat/TwitchKaiCenat/Twitch

Инцидент произошел в прямом эфире 23 января. Во время стрима блогер сначала стал выглядеть уставшим, а через некоторое время полностью потерял сознание, повиснув на стуле.

Трансляция продолжалась, пока Сенат не проснулся и не попытался отключить стрим. Он признался, что вероятно это связано со злоупотреблением запрещенными веществами.

Блогера могут наказать модераторы Twitch. В правилах платформы указано, что наносящее вред здоровью поведение, включая употребление наркотиков или алкоголя, грозит баном. В правилах Twitch говорится, что исключения не предусмотрены и для тех стримеров, кто в шутку имитировал подобное поведение.

Кай Сенат начинал карьеру блогера с пранков и челленджей на YouTube. Он начал активно стримить на Twitch в феврале 2021 года. На трансляциях американец проходит игры и делится впечатлениями от различных роликов.

Ранее сообщалось, что бабушку-стримершу из России, выступающую под никнеймом i_olga, выгнали из шутера Counter-Strike: Global Offensive во время прямой трансляции на Twitch.

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