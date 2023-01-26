Пять мобильных игр, в которые стоит поиграть на этой неделе

Предновогодняя пора крупных игровых релизов немного сбавила обороты, но мобильные разработчики, напротив, продолжают выпускать любопытные проекты. Портал pocketgamer.com подготовил подборку из пяти мобильных игр, на которые стоит обратить внимание на этой неделе.

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Punch Kick Duck

Простой, но увлекательный beat-em-up о боевой утке, которая пытается выбраться из заточения в злодейской башне. Боевая механика работает по принципу «камень-ножницы-бумага»: удар кулаком побеждает пинок, пинок побеждает нырок, нырок побеждает удар кулаком. Ничего сложного, однако геймплей потребует хорошей реакции и сноровки.

Devolver Tumble Time

Пародийная головоломка «три-в-ряд» от одиозного инди-издателя, который высмеивает игровую индустрию при каждом удобном случае. Tumble Time предлагает нажимать на иконки героев игр Devolver Digital… Пока те крутятся в барабане стиральной машины с реалистичной физикой. Шутки на тему бесконечных микротранзакций присутствуют.

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Narcos: Cartel Wars Unlimited

Мобильная стратегия по мотивам культового сериала Netflix, где игрокам предстоит развивать собственный наркокартель. Для этого, конечно же, нужно позаботиться о ресурсах, захватывать новые сферы влияния и запугивать (или прямо уничтожать) конкурентов, параллельно стараясь не слишком разозлить DEA.

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Roller Drama

Roller Drama — это стилизованная под комикс история о пяти спортсменках, которые соревнуются в роллер-дерби. Игроку предстоит взять на себя роль тренера и проследить не только за физической формой подопечных, но и за их психологическим здоровьем, взаимоотношениями и эмоциями. На всякий случай предупреждаем, что это скорее визуальная новелла, чем спортивный симулятор.

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Mare: Pocket Edition

Наконец, в App Store вышел мобильный порт Mare: атмосферного приключения о маленькой девочке и птице, попавших в таинственный мир, полный загадок. Игроку в роли крылатого спутника девочки предстоит решить головоломки, искать артефакты погибшей цивилизации и просто наслаждаться великолепными пейзажами.