Авторы Modern Warfare 2 рассказали об изменениях второго сезона

Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 2 из Infinity Ward рассказали о грядущих изменениях второго сезона для мультиплеера и Warzone 2.0.
Во многом обновления затронут технические стороны проекта, включая проблемы с вылетами, стабильностью, балансом и тому подобным. Создатели внесут улучшения в различные меню и игровые «окна», устранив заодно баги.
Кроме того, авторы поправят всевозможные недостатки, связанные с аудио, а сражения в ГУЛАГе в Warzone 2, теперь сменят формат 2v2 на 1v1. Ещё из проекта уберут отличающиеся по размерам рюкзаки и добавят наборы перков с возможностью настройки перед матчем — чтобы игроки могли выбрать свои предпочтения среди них самостоятельно.
Кроме того, у пользователей появится возможность приобретать оружие и тому подобное оборудование на станции покупок по сниженной цене. И ещё наборы снаряжения теперь будут сбрасывать на карту при первом и пятом круге матча.
С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте, а сам старт второго сезона намечен на 15 февраля. В нём, кстати, вернётся и хардкорный режим.