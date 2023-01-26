В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
21 минуту назад

Авторы Modern Warfare 2 рассказали об изменениях второго сезона

Игромания.ру

Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 2 из Infinity Ward рассказали о грядущих изменениях второго сезона для мультиплеера и Warzone 2.0.

Авторы Modern Warfare 2 рассказали об изменениях второго сезона
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Во многом обновления затронут технические стороны проекта, включая проблемы с вылетами, стабильностью, балансом и тому подобным. Создатели внесут улучшения в различные меню и игровые «окна», устранив заодно баги.

Кроме того, авторы поправят всевозможные недостатки, связанные с аудио, а сражения в ГУЛАГе в Warzone 2, теперь сменят формат 2v2 на 1v1. Ещё из проекта уберут отличающиеся по размерам рюкзаки и добавят наборы перков с возможностью настройки перед матчем — чтобы игроки могли выбрать свои предпочтения среди них самостоятельно.

Кроме того, у пользователей появится возможность приобретать оружие и тому подобное оборудование на станции покупок по сниженной цене. И ещё наборы снаряжения теперь будут сбрасывать на карту при первом и пятом круге матча.

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте, а сам старт второго сезона намечен на 15 февраля. В нём, кстати, вернётся и хардкорный режим.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители