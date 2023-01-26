Авторы Modern Warfare 2 рассказали об изменениях второго сезона

Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 2 из Infinity Ward рассказали о грядущих изменениях второго сезона для мультиплеера и Warzone 2.0.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Во многом обновления затронут технические стороны проекта, включая проблемы с вылетами, стабильностью, балансом и тому подобным. Создатели внесут улучшения в различные меню и игровые «окна», устранив заодно баги.

Кроме того, авторы поправят всевозможные недостатки, связанные с аудио, а сражения в ГУЛАГе в Warzone 2, теперь сменят формат 2v2 на 1v1. Ещё из проекта уберут отличающиеся по размерам рюкзаки и добавят наборы перков с возможностью настройки перед матчем — чтобы игроки могли выбрать свои предпочтения среди них самостоятельно.

Кроме того, у пользователей появится возможность приобретать оружие и тому подобное оборудование на станции покупок по сниженной цене. И ещё наборы снаряжения теперь будут сбрасывать на карту при первом и пятом круге матча.