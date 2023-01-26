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1 час назад

Создатель «Одних из нас» выпустит The Last of Us 3 только при одном условии

Чемпионат.com

После успешного старта сериала The Last of Us создатель вселенной Нил Дракманн продолжает давать интервью различным изданиям. В разговоре с Buzzfeed автор заявил, что выход The Last of Us 3 зависит от того, смогут ли разработчики придумать захватывающую историю с универсальным посланием любви.

Нил Дракманн назвал условие для выхода The Last of Us 3
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я знаю, что многие люди задаются вопросом о The Last of Us 3. Могу сказать, что мы в Naughty Dog очень гордимся нашим издателем Sony. Они поддерживали нас на каждом этапе пути следования нашим увлечениям. Люди думают, что именно издатель заставил нас сделать продолжение успешной игры, но это не так. Например, Uncharted 4 стала невероятно успешной, однако мы просто взяли и поставили точку в этой истории.

Точно так же и с The Last of Us — только от нас зависит, хотим мы продолжить историю или нет. Наш мыслительный процесс такой же, как и со второй частью: если мы сможем придумать захватывающую историю с универсальным посланием любви — как это было в первой и второй играх — тогда мы расскажем эту историю. Если мы не сможем придумать достойное продолжение, то у нас останется сильная концовка в The Last of Us Part 2».

Прямо сейчас Naughty Dog работает над сетевой игрой по мотивам вселенной The Last of Us, а также неким неанонсированным проектом. Ходят слухи, что это может быть The Last of Us Part 3.

Игры,Нил Дракманн,
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