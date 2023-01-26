Руководство Twitch рассказало о нововведениях на платформе

Руководство Twitch подробнее рассказало о перспективах платформы на текущий год. Пользователям обещают рост сообществ и доходов на Twitch, а также новые возможности для продвижения, изменения в рекламе и не только. Собрали самое главное:
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появление Sound Bites — звуковых оповещений от первого лица, которые позволят зрителю поддерживать любимых стримеров и общаться с ними на платной основе;
обновление системы Cheer, чтобы стримеры поощряли зрителей более личными и разнообразными способами;
больше особых локальных инициатив, которые помогут получить больше поддержки от зрителей и дополнительные призы. Кроме того, ведутся эксперименты с персональными скидками на основе поведения зрителей;
первый шаг к созданию полезного инструмента для спонсорства (функции протестируют с группой стримеров). Стримеры смогут легко размещать материалы бренда на трансляциях вверху чата и в других местах на странице канала;
мобильная версия получит больше инструментов поддержки со стороны зрителей;
на Twitch появятся инструменты для редактирования и экспорта клипов для вертикальных коротких форматов видео. Кроме того, продвижение трансляций на других платформах станет проще;
ещё больше инструментов, помогающих зрителям найти контент на канале;
новая функция рекомендаций для мобильных устройств;
обновление программы фиксированных выплат за показ рекламы — её сделают более простой и гибкой;
улучшится и сам показ рекламы — стримеры смогут контролировать её запуск и размещение;
на платформе продолжат улучшать Twitch Turbo, который позволяет смотреть эфир без рекламы и получать другие бонусы. Больше новостей ожидается в течение года;
в Guest Star появится больше возможностей для настроек и сотрудничества. Обещают поддержку браузеров Firefox, Microsoft Edge и Safari, а также более настраиваемые аудиоинструменты;
появление инструментов для приветствия зрителей и дополнительного взаимодействия с сообществом;
всем партнёрам и компаньонам будет доступна домашняя панель автора. Обещают добавить ещё больше обновлений для анатилики;
запуск продукта для обмена сообщениями, где стример «не в сети» сможет отправлять фолловерам и подписчикам видео и клипы.