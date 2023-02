Интерактивное кино на ПК: Топ-5 игр от которых сложно оторваться

Жанр интерактивного кино сейчас немного утратил былую популярность — но это значит, что, если вы обошли его стороной, то пришло время наверстать упущенное! Мы подготовили список из пяти отличных интерактивных фильмов, которые обсуждают и по сей день.

The Walking Dead: A Telltale Game Series

The Walking Dead — игра, перевернувшая индустрию. Она превратила небольшую студию Telltale Games в одного из самых влиятельных игроков на рынке, доказав даже самым отъявленным скептикам, что видеоигры способны рассказывать по-настоящему эмоциональные истории. Трагедия Ли и маленькой Клементины, которые постепенно нашли друг в друге вторую семью, обыгрывает знакомые по жанру зомби-апокалипсиса мотивы, но, благодаря качественному сценарию и отличной актерской игре, совершенно не кажется вторичной. По крайней мере, не казалась на момент релиза 10 лет назад: сейчас игра порядком состарилась, но заслуживает шанса, если вы любите хорошую драму.

Tales from the Borderlands

Другая заслуга The Walking Dead заключается в том, что она заработала достаточно денег, чтобы Telltale Games продолжила выпускать интерактивные фильмы по самым разным франшизам. Но, как ни странно, одним из самых удачных проектов студии считается Tales from the Borderlands: комедийный спин-офф серии Borderlands о группе неудачников, волею судеб отправившихся на поиски сокровищ. Для того, чтобы получить от сюжета удовольствие, знать первоисточник совершенно необязательно — Tales from the Borderlands отлично работает в качестве самостоятельного произведения. Правда, только первый сезон: недавно вышедшим вторым занимались другие люди, и это заметно.

The Wolf Among Us

Пожалуй, самый культовый проект Telltale Games. The Wolf Among Us — адаптация необычного комикса Fables, который переосмыслил жизнь персонажей классических сказок через призму современного нуар-детектива. Главный герой, шериф Бигби Волк (тот самый серый волк из «Красной шапочки»), расследует убийство таинственной незнакомки, в котором замешан Дровосек, некогда вспоровший ему брюхо в сказке. По ходу дела игрок также познакомится с Белоснежкой, подавшейся в политику, Тремя поросятами, Красавицей, Чудовищем и многими другими персонажами, которых сильно изменила реальная жизнь в Манхэттене. The Wolf Among Us — не только одна из лучших игровых адаптаций комиксов, но и отличный нео-нуарный детектив, который держит в напряжении до самых титров.

Heavy Rain

Студия Quantic Dream во главе с одиозным геймдизайнером Дэвидом Кейджем в последние годы приобрела немного противоречивую репутацию, однако сложно отрицать, что портфолио компании почти целиком состоит из высокопрофильных интерактивных фильмов. Среди них, прежде всего, стоит отметить Heavy Rain — пожалуй, главную игру Quantic Dream. Психологический триллер, где судьбы четырех героев оказываются связаны из-за таинственного серийного убийцы по прозвищу «Мастер Оригами», который похищает детей и заставляет их отцов проходить смертельно опасные испытания. Heavy Rain можно сколько угодно критиковать за примитивный игровой процесс, однако отличный сюжет и центральная интрига оправдывают этот недостаток.

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human — последняя на сегодняшний день игра Кейджа и Quantic Dream. Кроме того, она также и самая амбициозная: это эпичная научно-фантастическая драма о мире будущего, где андроиды, неотличимые от людей, внезапно начали обретать самосознание. Игрок сможет взглянуть на этот конфликт глазами трех персонажей — экспериментального андроида-криминалиста, бунтовщика, поднявшего восстание против людей, и невинной домработницы, которая просто оказалась не в том месте и не в то время. Detroit: Become Human пытается как-то прокомментировать вымышленный кризис и провести параллели с реальным миром, но, к сожалению, делает это весьма нелепо. Но если вас не смущают сюжетные глупости, то игра предложит множество сложных решений и историю, которая действительно учитывает ваши решения.