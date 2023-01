Naughty Dog могла создать DLC для The Last of Us о матери Элли

Нил Дракманн, один из создателей The Last of Us, рассказал в интервью изданию Variety о том, что для игры планировалось DLC об Анне, матери Элли. Но в итоге у Naughty Dog ничего не вышло.

По словам Дракманна, он написал небольшой рассказ, посвящённый Анне, уже после релиза The Last of Us. Причём изначально написанное было основой для анимационной короткометражки. Однако ни она, ни последовавшая за этим попытка создать DLC так и не увидели свет.

Дракманн отметил, что Анну перенесли в сериал по The Last of Us «самым красивым и поэтичным» образом, ведь роль досталась актрисе Эшли Джонсон, оригинальной игровой Элли. Ожидается, что героиня появится на экране под конец первого сезона.