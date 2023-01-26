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22 минуты назад

Naughty Dog могла создать DLC для The Last of Us, посвящённое матери Элли

Игромания.ру

Нил Дракманн, один из создателей The Last of Us, рассказал в интервью изданию Variety о том, что для игры планировалось DLC об Анне, матери Элли. Но в итоге у Naughty Dog ничего не вышло.

Naughty Dog могла создать DLC для The Last of Us о матери Элли
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам Дракманна, он написал небольшой рассказ, посвящённый Анне, уже после релиза The Last of Us. Причём изначально написанное было основой для анимационной короткометражки. Однако ни она, ни последовавшая за этим попытка создать DLC так и не увидели свет.

Дракманн отметил, что Анну перенесли в сериал по The Last of Us «самым красивым и поэтичным» образом, ведь роль досталась актрисе Эшли Джонсон, оригинальной игровой Элли. Ожидается, что героиня появится на экране под конец первого сезона.

Третий эпизод экранизации The Last of Us на HBO, который расскажет историю Билла, выйдет в это воскресенье. А Белла Рэмси, исполнительница роли Элли в сериале, считает, что шоу вполне может получить второй сезон.

Игры,Нил Дракманн,Эшли Джонсон,
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