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1 час назад

Главное с презентации новой Forza Motorsport: геймплей и детали

Чемпионат.com

На презентации Xbox и Bethesda наконец-то полноценно показали новую Forza Motorsport — мягкий перезапуск гоночной франшизы, который использует все особенности Xbox Series и ПК. К сожалению, точную дату выхода не раскрыли — просто в течение 2023 года.

На презентации Xbox и Bethesda показали новую Forza Motorsport
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На старте продаж ожидается порядка 500 машин со множеством элементов для кастомизации, 20 локаций (пять из них — полностью новые) с полностью динамической сменой дня и погодой. Нововведения позволяют сделать каждую гонку полностью уникальной.

Для воссоздания автомобилей использовали самые передовые технологии, поэтому даже краска на них выглядит чрезмерно реалистично, а вместе с трассировкой лучей это будет особенно заметно. Также проработали отображение грязи и уделили максимальное внимание звуку.

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