На презентации Xbox и Bethesda показали новую Forza Motorsport

На презентации Xbox и Bethesda наконец-то полноценно показали новую Forza Motorsport — мягкий перезапуск гоночной франшизы, который использует все особенности Xbox Series и ПК. К сожалению, точную дату выхода не раскрыли — просто в течение 2023 года.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На старте продаж ожидается порядка 500 машин со множеством элементов для кастомизации, 20 локаций (пять из них — полностью новые) с полностью динамической сменой дня и погодой. Нововведения позволяют сделать каждую гонку полностью уникальной.