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18 минут назад

Экшен-стратегия Minecraft Legends выйдет 18 апреля

Чемпионат.comиещё 1

В рамках конференции Developer_Direct от Microsoft и Xbox, которая проходит сегодня, 25 января, в онлайн-формате, была объявлена дата выхода стратегии Minecraft Legends.

Экшен-стратегия Minecraft Legends выйдет 18 апреля
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Релиз от Mojang Studios, который должен стать спин-оффом оригинального Minecraft, будет включать сюжетную кампанию, а также режимы для совместной игры в формате PvP-сражений, где нужно будет разрушить базу соперника.

Авторы также показали официальный геймплейный трейлер Minecraft Legends.

По сюжету игрокам предстоит защитить мир от внезапного нашествия пиглинов, используя оружие и различные инструменты, а также строительство, как в Minecraft.

Minecraft Legends выйдет 18 апреля 2023 года на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Игра будет доступна в Game Pass с момента релиза.

Игры,Microsoft,
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