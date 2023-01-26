Экшен-стратегия Minecraft Legends выйдет 18 апреля

В рамках конференции Developer_Direct от Microsoft и Xbox, которая проходит сегодня, 25 января, в онлайн-формате, была объявлена дата выхода стратегии Minecraft Legends.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Релиз от Mojang Studios, который должен стать спин-оффом оригинального Minecraft, будет включать сюжетную кампанию, а также режимы для совместной игры в формате PvP-сражений, где нужно будет разрушить базу соперника.

Авторы также показали официальный геймплейный трейлер Minecraft Legends.

По сюжету игрокам предстоит защитить мир от внезапного нашествия пиглинов, используя оружие и различные инструменты, а также строительство, как в Minecraft.