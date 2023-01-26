В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
27 минут назад

На полное прохождение Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» уйдёт больше 100 часов

Чемпионат.comиещё 3

На днях мировая пресса пообщалась с разработчиками Hogwarts Legacy, ролевой игры по «Гарри Поттеру». Помимо игровых сессий, журналисты смогли задать авторам вопросы о проекте, и одной из главных тем стала продолжительность. Ранее в Сеть утёк артбук Hogwarts Legacy, в котором сообщалось о 35 часах на основной сюжет и 70 часах на полное прохождение.

Раскрыта продолжительность Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В разговоре с изданием ComicBook геймдиректор Алан Тью рассказал, что игра на самом деле ещё больше, чем геймеры могут себе представить. Разработчик недавно прошёл её на 100%, зная обо всех секретах — и на это ушло 80 часов. Так что у фанатов вселенной на полное прохождение может уйти даже больше 100 часов.

«Продолжительность игры очень сильно зависит от игрока и от того, насколько он увлечён игрой или выполняет ли он побочные задания. Я могу описать это через собственную призму. Я прошёл Hogwarts Legacy множество раз, и я знаю о ней практически всё. Недавно я проходил её на 100%, и даже с учётом всех моих знаний я потратил более 80 часов, чтобы постичь весь контент».

Hogwarts Legacy выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series 10 февраля, а в апреле доберётся до PS4 и Xbox One. Летом игра также выйдет на Nintendo Switch.

Игры,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители