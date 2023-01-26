Раскрыта продолжительность Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

«Продолжительность игры очень сильно зависит от игрока и от того, насколько он увлечён игрой или выполняет ли он побочные задания. Я могу описать это через собственную призму. Я прошёл Hogwarts Legacy множество раз, и я знаю о ней практически всё. Недавно я проходил её на 100%, и даже с учётом всех моих знаний я потратил более 80 часов, чтобы постичь весь контент».