СМИ: 343 Industries вряд ли останется единственным разработчиком Halo

По данным источников портала IGN, 343 Industries вряд ли уже будет работать над серией Halo только своими силами.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Студия, как было известно ранее, пострадала из-за увольнений в Microsoft, однако уверила всех в том, что и дальше планирует заниматься популярной франшизой. Но, похоже, что ситуация оказалась несколько сложнее.

По данным одного бывшего сотрудника 343 Industries, компания потеряла около четверти работников. Из одного художественного отдела уволили порядка 30 человек, а сами сокращения в целом затронули практически все направления — вроде отделов дизайна, эффектов, геймплея и так далее.

При этом один из источников предположил, что студия в дальнейшем будет заниматься только издательской деятельностью. Но пока что ситуация продолжает развиваться, хотя у многих растёт уверенность в том, что разработчики уже не будут отвечать за серию в одиночку.