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29 минут назад

СМИ: 343 Industries вряд ли останется единственным разработчиком Halo

Игромания.ру

По данным источников портала IGN, 343 Industries вряд ли уже будет работать над серией Halo только своими силами.

СМИ: 343 Industries вряд ли останется единственным разработчиком Halo
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Студия, как было известно ранее, пострадала из-за увольнений в Microsoft, однако уверила всех в том, что и дальше планирует заниматься популярной франшизой. Но, похоже, что ситуация оказалась несколько сложнее.

По данным одного бывшего сотрудника 343 Industries, компания потеряла около четверти работников. Из одного художественного отдела уволили порядка 30 человек, а сами сокращения в целом затронули практически все направления — вроде отделов дизайна, эффектов, геймплея и так далее.

При этом один из источников предположил, что студия в дальнейшем будет заниматься только издательской деятельностью. Но пока что ситуация продолжает развиваться, хотя у многих растёт уверенность в том, что разработчики уже не будут отвечать за серию в одиночку.

У студии и до увольнений были проблемы с развитием Halo Infinite, а после сокращения ресурсов картина вряд ли станет лучше.

Игры,Microsoft,
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