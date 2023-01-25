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56 минут назад

Создатель Cyberpunk 2077 признал недостатки игры

Lenta.ru

Разработчик Cyberpunk 2077 прокомментировал нелинейность сюжетной линии игры. Об этом сообщает издание PCGamesN.

Создатель Cyberpunk 2077 признал недостатки игры
Фото: CyberpunkCyberpunk

Журналисты обратили внимание на Twitch-трансляцию квест-директора игры Павла Саско, в рамках которой он общался с геймерами. Саско заметил, что многие игроки пожаловались на то, что игра показалась им слишком линейной и посетовали, что ожидали больше сюжетных ответвлений.

«Я не говорю, что мы проделали… замечательную работу. Думаю, могло быть и лучше», — признал недостатки Cyberpunk 2077 один из ее создателей.

Саско заявил, в Cyberpunk 2077 есть три совершенно разные концовки и множество побочных квестов, влияющих на основной сюжет. При этом разработчик, по его словам, понимает негативную реакцию пользователей.

«Во-первых, игроки ожидали большего из-за того, что наша игра "Ведьмак 3" была нелинейна. Во-вторых, ожидания конкретно от Cyberpunk 2077 были сильно завышенными», — подчеркнул он.

«Мы, разработчики, интерпретируем нелинейность в играх гораздо шире, чем игроки», — отметил Саско, объяснив, что создатели Cyberpunk 2077 могли иметь иной взгляд на продукт, нежели геймеры.

Ранее в CD Projekt RED рассказали, что отказались от режима мультиплеера в Cyberpunk 2077 из-за проблемного запуска игры. «Приоритетом было то, что основной режим будет работать действительно хорошо», — признался старший квест-дизайнер студии Филипп Вебер.

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