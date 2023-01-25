В Steam появилась видеоигра за 65 тыс. руб.

В сервисе дистрибуции цифровых копий видеоигр Steam состоялась премьера инди-игры The Hidden and Unknown с одним из самым высоких ценников в маркетплейсе – 65 тыс. руб.
Судя по скриншотам и описанию, The Hidden and Unknown представляет собой визуальную новеллу из нескольких несвязанных между собой историй. Автором значится некий ProX, для которого обсуждаемая игра стала дебютным проектом.
«The Hidden and Unknown – это сюжетная игра, целью которой является расширение восприятия аудитории в областях психологии и философии», – гласит описание игры в Steam.
Чем обусловлен столь высокий ценник The Hidden and Unknown, не объясняется. Скорее всего, ProX назначил для своей игры неоправданно высокую цену ради привлечения внимания, что является распространенной практикой среди разработчиков-энтузиастов.
Например, самая дорогая игра в Steam – Equonix – стоит 10 млн руб. На втором месте находится SuperWurfels за 3 млн руб. Тройку лидеров замыкает проект Goldmine по цене 1 млн руб. The Hidden and Unknown входит только в топ-15 самых дорогих игр в Steam